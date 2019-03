La rimonta dell’alta pressione favorisce un periodo di tempo stabile e soleggiato. Le temperature minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Buone notizie provengono dagli esperti meteo. Dopo un inizio settimana caratterizzato dalla discesa di un fronte freddo proveniente dal Nord Europa che ha portato rovesci e favorito il ritorno della neve in quota, il weekend sarà soleggiato, anche se in un contesto termico freddo e ventoso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 29 marzo



L’alta pressione continua a insistere sul comparto centrale europeo, favorendo condizioni di bel tempo prevalente anche sulle regioni del medio versante adriatico con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in rialzo in quota e nei valori diurni; clima ancora un po’ frizzante al primo mattino. Venti residui da ENE. Mari poco mossi.

Sabato 30 marzo



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Temperature in generale aumento. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Mare mosso.

Domenica 31 marzo

Tempo ancora stabile e soleggiato ovunque. Temperature in generale stabili. Venti molto deboli settentrionali in attenuazione; molto deboli settentrionali in quota. Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (29, 30 e 31 marzo)

Pescara VEN – min 8° max 14 ° SAB – min 8° max 14° DOM – min 8° max 16°

Chieti VEN- min 4° max 13° SAB – min 4° max 15° DOM – min 3° max 18°

Teramo VEN – min 3° max 13° SAB – min 3° max 15° DOM – min 4° max 17°

L’Aquila VEN – min 0° max 13° SAB – min 1° max 17° DOM – min 2° max 18°



