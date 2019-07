Il vortice depressionario si allontana verso l’Est Europa e sancisce il ritorno del bel tempo. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Dopo la giornata di domenica caratterizzata da instabilità, da lunedì la situazione andrà migliorando grazie all’allontanamento del vortice depressionario verso l’Est Europa, seppur con ancora residua variabilità e con possibili temporali di calore pomeridiani in Appennino tra lunedì e martedì. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 29 luglio



Il vortice depressionario giunto nella giornata di domenicae si allontana rapidamente verso Est favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Al mattino, tuttavia, resisterà ancora della nuvolosità medio-bassa soprattutto a ridosso dell’Appennino e lungo i settori costieri, qui con schiarite già nel corso della mattinata. Non si esclude la formazione di qualche temporale pomeridiano sui settori appenninici. Temperature in ulteriore lieve calo nei valori minimi notturni, ma in sensibile rialzo in quelli massimi pomeridiani. Venti deboli o moderati in rotazione dai quadranti settentrionali, con ancora rinforzi da Nord-Nordovest sulle coste. Mare da mosso a poco mosso.

Martedì 30 luglio



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli in rotazione ai quadranti nord-orientali; deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Mare poco mosso.

Mercoledì 31 luglio



Giornata con tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 4100 metri. Mare quasi calmo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (29, 30 e 31 luglio)

Pescara

LUN – min 24° max 29°

MAR – min 23° max 30°

MER – min 25° max 30°

Chieti

LUN – min 20° max 29°

MAR – min 19° max 31°

MER – min 22° max 32°

Teramo

LUN – min 21° max 29°

MAR – min 20° max 31°

MER – min 21° max 31°

L’Aquila

LUN – min 18° max 27°

MAR – min 17° max 29°

MER – min 17° max 31°

