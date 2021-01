Fine settimana all’insegna del tempo perturbato. Le temperatura minime e massime nelle quattro province dal 29 al 31 gennaio 2021

REGIONE – Nei prossimi giorni il tempo peggiorerà gradualmente determinando un fine settimana prevalentemente perturbato. Il tutto accompagnato da un rialzo termico. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 29, 30 e 31 gennaio 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 29 gennaio

Aumento della nuvolosità con alcune piogge tra pomeriggio e sera; deboli eventi nevosi in Appennino a quote medio-alte. Venti in netto rinforzo da Sud sull’entroterra, da Nordovest sulle aree costiere nella seconda parte del giorno. Mare mosso.

Sabato 30 gennaio



Nuvolosità irregolare, in aumento dal pomeriggio con possibilità di piogge. Venti moderati meridionali sull’Appennino, moderata da Sud-Est dalla sera sulle aree costiere. Mare da mosso a molto mosso.

Domenica 31 gennaio

Giornata piuttosto perturbata con piogge/rovesci sparsi e neve in Appennino. Migliora dalla sera iniziando da Nord. Venti sino a forti nord-occidentali sulle aree costiere e sub-costiere, specie marchigiane. Mare molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (29, 30 e 31 gennaio 2021)

PESCARA

LUN – min 6° max 14°

MAR – min 7° max 15°

MER – min 10° max 14°

CHIETI

LUN – min 2° max 15°

MAR – min 3° max 16°

MER – min 7° max 14°

TERAMO

LUN – min 2° max 13°

MAR – min 3° max 14°

MER – min 7° max 12°

L’AQUILA

LUN – min 3° max 10°

MAR – min 5° max 10°

MER – min 7° max 8°

