Lunedì ancora sole; da martedì nubi, piogge e abbassamento delle temperature. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Dopo un weekend soleggiato e caldo di giorno per il periodo, stando ai revisori meteo, ci attende un peggioramento. Lunedì ancora sole prevalente, martedì nubi in aumento, preludio ad un possibile passaggio piovoso, associato ad un calo termico, nei giorni a seguire. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 28 ottobre



L’anticiclone, ancora presente, deetermina una giornata soleggiata o velata per il passaggio di innocue nubi alte da Nord verso Sud. Temperature in ulteriore lieve aumento nei massimi, ben oltre la media con picchi di oltre 24-25°C e marcate escursioni termiche rispetto alla notte. Venti deboli variabili. Mare calmo o poco mosso.

Martedì 29 ottobre

Correnti più umide e instabili settentrionali determinano una giornata variabile, tra nubi irregolari e aperture. Temperature in lieve calo.

Mercoledì 30 ottobre

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione a orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 2700 metri. Mare molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (28, 29 e 30 ottobre)

Pescara

LUN – min 14° max 23°

MAR – min 14° max 22°

MER – min 13° max 17°

Chieti

LUN – min 9° max 24°

MAR – min 8° max 23°

MER – min 10° max 13°

Teramo

LUN – min 10° max 24°

MAR – min 10° max 22°

MER – min 11° max 15°

L’Aquila

LUN – min 6° max 23°

MAR – min 7° max 19°

MER – min 10° max 14°

