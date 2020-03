Fine settimana dal 27 al 29 marzo inizialmente nuvoloso e poi in miglioramento. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Dopo una settimana tipicamente invernale, venerdì ci saranno ancora nuvole ma il tempo migliorerà gradualmente nei giorni successivi. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni del tempo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 27 marzo

Ancora condizioni di tempo perturbato con piogge e rovesci che insisteranno soprattutto nella prima parte della giornata tra Maceratese, Ascolano, Teramano e Pescarese, ma con quota neve in rialzo fino a 1000 metri in Appennino. Temperature in generale rialzo, venti a rotazione ciclonica, meridionali in quota e settentrionali tra coste e aree collinari, ancora di forte intensità. Mare da molto mosso a mosso.

Sabato 28 marzo

Il vortice ciclonico sul Mediterraneo tende ad allontanarsi verso Sud favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche; mattinata ancora piuttosto nuvolosa con residui fenomeni verso i rilievi appenninici, poi tendenza a schiarite entro sera. Temperature in generale aumento, anche marcato nei valori massimi pomeridiani. Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 29 marzo

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Venti deboli; Zero termico nell’intorno di 1900 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (27, 28 e 29 marzo)

Pescara VEN – min 11° max 13° SAB – min 11° max 13° DOM – min 10° – max 14°

Chieti VEN- min 9° max 11° SAB – min 7° max 11° DOM – min 6° max 14°

Teramo VEN – min 8° max 11° SAB – min 6 max 11° DOM – min 7° max 14°

L’Aquila VEN – min 5 max 9° SAB – min 5° max 11° DOM – min 6° max 12°



