Inizio settimana con tempo instabile e calo termico. Minime e massime nelle quattro province dal 26 al 28 aprile 2021

REGIONE – Ad inizio della prossima settimana il tempo tornerà a guastarsi con piogge in arrivo e nuovo calo termico: . Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 26, 27 e 28 aprile 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 26 aprile

L’alta pressione torna a cedere sotto la spinta di una saccatura in approfondimento sul Mediterraneo centrale. Ne consegue un aumento della nuvolosità, dapprima medio-alta, decisamente più compatta dal pomeriggio/sera con locali piovaschi. Venti in rinforzo da E/SE. Mare poco mosso. Temperature in lieve flessione.

Martedì 27 aprile



L’area di bassa pressione si avvicina ulteriormente determinando uno sviluppo di instabilità a ciclo diurno, prevalentemente sulle aree interne. Mare mosso. Venti da E-SE anche forti lungo le coste marchigiane. Temperature in ulteriore calo.

Mercoledì 28 aprile

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca in serata responsabile di schiarite. Venti deboli occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 2700 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (26, 27 e 28 aprile)

PESCARA

LUN – min 11° max 18°

MAR – min 11° max 18°

MER – min 13° max 18°

CHIETI

LUN – min 6° max 21°

MAR – min 7° max 21°

MER – min 11° max 20°

TERAMO

LUN – min 8° max 18°

MAR – min 8° max 18°

MER – min 11° max 19°

L’AQUILA

LUN – min 7° max 20°

MAR – min 8° max 20°

MER – min 12° max 19°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.