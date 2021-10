Inizio settimana con tempo instabile e calo termico. Minime e massime nelle quattro province dal 25 al 27 ottobre 2021

REGIONE – Lunedì più asciutto e a tratti soleggiato ma con velature anche frequenti e compatte in transito, specie nella seconda parte del giorno. Nuovo peggioramento tra martedì e mercoledì, quando un vortice depressionario attivo sulle regioni del Sud porterà un nuovo peggioramento del tempo con piogge e rovesci. Il tutto accompagnato da un lieve calo delle temperature e da un rinforzo dei venti.. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 25, 26 e 27 ottobre 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 25 ottobre

Un fronte risale da sud portando un aumento della nuvolosità sul medio Adriatico, con velature in ispessimento specie nella seconda parte del giorno. Clima comunque asciutto, salvo occasionali fenomeni possibili in serata verso il comparto abruzzese. Venti deboli in rinforzo da SE al largo del mare. Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in lieve flessione.

Martedì 26 ottobre

Il fronte instabile legato alla circolazione depressionaria attiva al Sud Italia rinnova condizioni di maltempo con piogge e rovesci. Venti moderati a rotazione ciclonica, da SE al largo del mare e da NO sotto costa. Zero termico nell’intorno di 2750 metri. Mare mosso.

Mercoledì 27 ottobre

Residuo maltempo tra notte e mattina, poi tempo in graduale miglioramento con clima che si farà più asciutto a partire da nord. Temperature stazionarie e fresche. Venti moderati o tesi da NE. Mare da mosso a molto mosso al largo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (25, 26 e 27 ottobre)

PESCARA

LUN – min 12° max 17°

MAR – min 15° max 16°

MER – min 15° max 18°

CHIETI

LUN – min 8° max 17°

MAR – min 13° max 15°

MER – min 11° max 17°

TERAMO

LUN – min 8° max 16°

MAR – min 12° max 14°

MER – min 13° max 16°

L’AQUILA

LUN – min 8° max 19°

MAR – min 11° max 15°

MER – min 10° max 16°

