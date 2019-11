Inizio settimana con miglioramento che porterà al ritorno di tempo soleggiato. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Dopo una domenica perturbata, l’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da una tendenza al miglioramento, che diventerà ora dopo ora sempre più spiccato fino a vedere il ritorno del sole. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 25 novembre



La circolazione depressionaria si allontana verso la Grecia, ma interessa ancora al mattino l’Abruzzo con piogge. La situazione tende a migliorare dal pomeriggio con graduale ritorno a tempo asciutto e schiarite sempre più ampie. Temperature in rialzo nei valori massimi. Venti moderati/tesi tra NE e NO, tesi da ENE in quota. Mari da mossi a molto mossi.

Martedì 26 novembre

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo soleggiato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Venti deboli in rotazione a occidentali. Zero termico nell’intorno di 2450 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Mercoledì 27 novembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2750 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (25, 26 e 27 novembre)

Pescara

LUN – min 14° max 17°

MAR – min 12° max 15°

MER – min 11° max 17°

Chieti

LUN – min 12° max 14°

MAR – min 8° max 15°

MER – min 7° max 16°

Teramo

LUN – min 11° max 14°

MAR – min 8° max 14°

MER – min 8° max 15°

L’Aquila

LUN – min 7° max 14°

MAR – min 4° max 14°

MER – min 5° max 14°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.