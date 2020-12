Periodo natalizio all’insegna maltempo con nevicate a bassa quota. Minime e massime nelle quattro province il 25, 26 e 27 dicembre 2020

REGIONE – Tra Natale e Santo Stefano é atteso un peggioramento per il transito di una fredda circolazione depressionaria che porterà maltempo con rovesci e nevicate sino in collina. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 25, 26 e 27 dicembre. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 25 dicembre



Una circolazione depressionaria si approfondisce sull’Italia portando un peggioramento anchein Abruzzo con piogge e rovesci sparsi nonché neve in calo sino a quote collinari. Venti moderati o tesi sudoccidentali in rotazione a Grecale. Zero termico nell’intorno di 2450 metri. Mare da mosso a molto mosso. Temperature in diminuzione.

Sabato 26 dicembre



La circolazione depressionaria si muove verso Sud favorendo così l’ingresso di fredde correnti dai Balcani. Ne consegue un Santo Stefano all’insegna del maltempo con rovesci e temporali nonché neve sino a quote collinari. Migliora a fine giornata da Nord con fenomeni in graduale esaurimento. Venti moderati o tesi dai quadranti nord-orientali. Zero termico nell’intorno di 850 metri. Mare agitato.

Domenica 27 dicembre



Si affievoliscono le correnti di Grecale, garanzia così di tempo in miglioramento nel corso della giornata. Ancora nubi e qualche residuo fenomeno, tuttavia, nella mattinata, meglio dal pomeriggio con schiarite via via più ampie. Fiocchi sin verso i 350/600m. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell’intorno di 600 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (25, 26 e 27 dicembre)

PESCARA

LUN – min 11° max 15°

MAR – min 7° max 111°

MER – min 6° max 7°

CHIETI

LUN – min 7° max 14°

MAR – min 3° max 9°

MER – min 2° max 6°

TERAMO

LUN – min 7° max 13°

MAR – min 3° max 7°

MER – min 1° max 5°

L’AQUILA

LUN – min 4° max 9°

MAR – min 0° max 5°

MER – min -2° max 4°

