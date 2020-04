Per il fine settimana dal 24 al 26 aprile tempo soleggiato, con qualche nube in più domenica. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – L’alta pressione si rinforzerà, favorendo una fase via via più stabile tra venerdì e domenica, con temperature in deciso rialzo nei valori massimi pomeridiani, i quali si riporteranno nelle medie del periodo, seppur con accentuata escursione termica rispetto alle prime ore del mattino specie nei fondovalle appenninici. Da domenica pomeriggio un primo indebolimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di correnti via via più umide che determineranno un graduale incremento dell’instabilità atmosferica a partire dalla dorsale appenninica, con la possibilità anche di qualche rovescio sparso o isolato temporale. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni in Abruzzo per i prossimi giorni del 24, 25 e 26 aprile. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 24 aprile

Alta pressione in rinforzo dal Nord Italia, garanzia di una giornata stabile e soleggiata e con temperature in aumento su valori tipici primaverili, seppur ancora con accentuata escursione termica specie nelle pianure interne e fondovalle appenninici; più fresco nelle ore pomeridiane lungo le aree costiere. Venti deboli a regime di brezza, ma in rinforzo dalla sera da Sudovest in Appennino. Mare poco mosso.

Sabato 25 aprile



L’alta pressione garantisce una giornata in prevalenza soleggiata. Tuttavia tra pomeriggio e sera addensamenti irregolari si svilupperanno sui rilievi appenninici ma senza rischio di precipitazioni. Temperature in ulteriore aumento specie nei valori massimi. Mari poco mossi.

Domenica 26 aprile

L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide dai quadranti occidentali che favoriranno una maggiore variabilità, in particolare nei settori appenninici, dove non si escludono anche locali rovesci pomeridiani, in rapido esaurimento entro sera. Temperature minime in generale rialzo, massime stazionarie o in lieve calo in Appennino, ma comunque piuttosto miti e superiori ai 20-23°C sulle aree collinari e pianure interne. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (24, 25 e 26 aprile)

Pescara VEN – min 11° max 18° SAB – min 12° max 22° DOM – min 13° – max 19°

Chieti VEN- min 5° max 20° SAB – min 7° max 20° DOM – min 8° max 21°

Teramo VEN – min 7° max 19° SAB – min 9° max 21° DOM – min 10° max 20°

L’Aquila VEN – min 3 max 18° SAB – min 9° max 17° DOM – min 9° max 19°



