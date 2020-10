Fine settimana all’insegna del tempo instabile. Minime e massime nelle quattro province il 23, 24 e 25 ottobre 2020

REGIONE – Dopo un periodo di stabilità peggiora nel fine settimana con piogge e rovesci in arrivo nella seconda parte di sabato e ancora locale instabilità domenica. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 23, 24 e 25 ottobre. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 23 ottobre



Prosegue la fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato anche se nel corso della giornata correnti umide occidentali inizieranno ad intaccare l’anticiclone determinando il transito di nuvolosità alta e stratificata, a tratti però anche compatta. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 4100 metri. Mare poco mosso.

Sabato 24 ottobre



Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 25 ottobre



Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti molto deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2900 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (23, 24 e 25 ottobre)

PESCARA

LUN – min 12° max 19°

MAR – min 15° max 18°

MER – min 15° max 18°

CHIETI

LUN – min 18° max 20°

MAR – min 11° max 17°

MER – min 11° max 19°

TERAMO

LUN – min 9° max 19°

MAR – min 12° max 16°

MER – min 13° max 16°

L’AQUILA

LUN – min 6° max 20°

MAR – min 11° max 16°

MER – min 11° max 15°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.