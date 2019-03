La rimonta dell’alta pressione favorisce un periodo di tempo stabile e soleggiato. Le temperature minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Buone notizie provengono dagli esperti meteo. Un campo di alta pressione presente su Centro-Nord Italia porterà ovunque tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature in graduale aumento a tutte le quote. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 22 marzo



Bella giornata di sole su tutta la Regione, con temperature in generale aumento specie nei valori massimi. Venti deboli settentrionali, con locali rinforzi sui settori costieri. Mare da mosso a poco mosso.

Sabato 23 marzo



Tempo stabile ed assolato ovunque. Temperature minime in aumento, massime stabili. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 2650 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 24 marzo

Tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Temperature in generale aumento. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 2650 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (22, 23 e 24 marzo)

Pescara VEN – min 8° max 14 ° SAB – min 8° max 15° DOM – min 9° max 16°

Chieti VEN- min 4° max 15° SAB – min 4° max 17° DOM – min 3° max 18°

Teramo VEN – min 4° max 14° SAB – min 4° max 16° DOM – min 5° max 17°

L’Aquila VEN – min 4° max 17° SAB – min 4° max 18° DOM – min 4° max 19°



