Fine settimana dal 20 al 22 marzo caratterizzato da calo della pressione e variabilità Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Dopo una fase contraddistinta dall’alta pressione, da venerdì e poi soprattutto nel weekend maggiore variabilità, con anche la possibilità per rovesci e qualche temporale in Appennino, complice l’indebolimento dell’alta pressione. Da domenica, inoltre potrebbero arrivare venti più freddi dalla Russia: ad ora sembra probabile un deciso generale calo delle temperature e la possibilità per nevicate in Appennino fino a quote relativamente basse per il periodo. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 20 marzo

Anticiclone in indebolimento con infiltrazioni di aria più umida e lievemente instabile. Giornata tra sole e nubi irregolari. Temperature stabili o in lievissimo calo, clima comunque mite.

Sabato 21 marzo

Anticiclone in indebolimento con infiltrazioni di aria umida e instabile sulle regioni centrali. Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare, con possibile formazione di qualche rovescio o temporale in area appenninica nelle ore pomeridiane, in esaurimento serale. Temperature in lieve calo, ma clima comunque mite.

Domenica 15 marzo

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 1700 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (20, 21 e 22 marzo)

Pescara VEN – min 9° max 16° SAB – min 10° max 16° DOM – min 9° – max 14°

Chieti VEN- min 4° max 19° SAB – min 4° max 18° DOM – min 5° max 15°

Teramo VEN – min 6° max 17° SAB – min 9 max 17° DOM – min 8° max 14°

L’Aquila VEN – min 5 max 17° SAB – min 9° max 16° DOM – min 6° max 16°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.