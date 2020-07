Inizio settimana all’insegna del tempo stabile, soleggiato ed estivo. Minime e massime nelle quattro province il 20, 21 e 22 luglio

REGIONE – Dopo un weekend perturbato la prima parte della prossima settimana si profila invece più stabile e calda grazie al rinforzo dell’anticiclone Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 20, 21 e 22 luglio. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 20 luglio



Alta pressione per una giornata soleggiata o poco nuvolosa. Solo sui massicci potrà verificarsi qualche isolato rovescio o temporale. Temperature in aumento con caldo in intensificazione, pur senza particolari eccessi. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Martedì 21 luglio



Anticiclone con tempo stabile, soleggiato e caldo. Solo sui massicci sarà possibile qualche rovescio o breve temporale di calore pomeridiano.

Mercoledì 22 luglio

L’alta pressione interessa gran parte della Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Rasserena in serata. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3900 metri. Mare calmo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (20, 21 e 22 luglio)

PESCARA

LUN – min 19° max 28°

MAR – min 21° max 30°

MER – min 22° max 31°

CHIETI

LUN – min 13° max 21°

MAR – min 15° max 32°

MER – min 17° max 33°

TERAMO

LUN – min 15° max 30°

MAR – min 17° max 33°

MER – min 18° max 34°

L’AQUILA

LUN – min 13° max 28°

MAR – min 14° max 29°

MER – min 15° max 31°

