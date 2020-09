Fine settimana all’insegna del tempo instabile, con calo termico. Minime e massime nelle quattro province il 2, 3 e 4 ottobre 2020

REGIONE – Tempo in peggioramento. Sabato è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica, responsabile di piogge e temporali anche di forte intensità; calo termico. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 2, 3 e 4 ottobre. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 2 ottobre



La perturbazione in discesa dal Nordovest Europa si inserisce sull’Italia, richiamando tese correnti di libeccio. Giornata caratterizzata dal frequente passaggio di nubi alte e stratificate che offuscheranno spesso il cielo, con al più qualche goccia di pioggia sui crinali appenninici, ma per il resto asciutto. Temperature in temporaneo aumento pomeridiano specie su coste e fascia sub-appenninica, per effetto di caduta appenninico indotto dai venti di garbino, con punte di oltre 25-26°C. Venti a tratti sostenuti di garbino sulle zone interne, di Scirocco sulle coste. Mare tendente a mosso o anche molto mosso al largo a fine giornata.

Sabato 3 ottobre



Transita la parte più attiva della perturbazione anche sulle regioni del Centro, che verranno così interessate da una passata di rovesci e temporali localmente intensi. Temperature in deciso calo tra pomeriggio e sera. Venti moderati o forti tra Scirocco e Libeccio, con raffiche di oltre 70km/h sull’Appennino. Mari mossi o molto mossi, anche agitati al largo.

Domenica 4 ottobre



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (2, 3 e 4 ottobre)

PESCARA

VEN – min 17° max 24°

SAB- min 19° max 27°

DOM- min 16° max 23°

CHIETI

VEN – min 11° max 26°

SAB – min 16° max 28°

DOM – min 11° max 23°

TERAMO

VEN – min 13 -° max 24°

SAB – min 16° max 28°

DOM – min 11° max 22°

L’AQUILA

VEN – min 12° max 22°

SAB – min 13° max 21°

DOM- min 11° max 1°

