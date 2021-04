Fine settimana all’insegna del brusco calo termico. Le minime e massime nelle quattro province dal 2 al 4 aprile 2021

REGIONE – Alta pressione africana fino a venerdì con impennata termica nelle zone pìù interne. Sabato giunge invece un fronte freddo con passaggio di rovesci e temporali soprattutto tra metà pomeriggio e serata, seguiti da un netto calo termico. La Pasqua sarà caratterizzata da residue precipitazioni fino al primo mattino, miglioramento a seguire ma con clima decisamente più freddo. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 2, 3 e 4 aprile, avvalendoci della collaborazione di www.meteoaquilano.it. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 2 aprile

Ancora alta pressione, pur con primi segnali di indebolimento. Giornata soleggiata o al più a tratti parzialmente nuvolosa. Temperature stabili, caldo di giorno sulle zone interne con punte di 25-26°C, più fresco lungo le coste. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Sabato 3 aprile



L’alta pressione cede sotto la spinta di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa. Mattinata ancora in prevalenza soleggiata. Nel pomeriggio tuttavia primi focolai temporaleschi o acquazzoni in formazione nel primo pomeriggio sulle interne e appenniniche. Tra metà pomeriggio e sera peggioramento più incisivo con rovesci e temporali anche localmente di forte intensità e accompagnati a puntuali grandinate. Temperature in calo, sensibile dalla sera con ritorno anche della neve in Appennino. Venti inizialmente deboli o moderati da Sudovest, in rotazione e netto rinforzo di Bora e Grecale a fine giornata. Mare da poco mosso a mosso.

Domenica 4 aprile

il fronte freddo giunto la sera precedente rinnova piogge e rovesci tra notte e primo mattino. Temperature in netto calo, clima decisamente più freddo con neve anche sotto i 1200/1300m tra notte e primo mattino. Forti venti di Tramontana. Mare mosso, molto mosso al largo, moto ondoso in attenuazione dalla sera.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (2, 3, 4 aprile 2021)

PESCARA

VEN – min 14° max 22°

SAB – min 12° max 19°

DOM – min 10° max 12°

CHIETI

VEN – min 10° max 23°

SAB – min 8° max 21°

DOM – min 6° max 10°

TERAMO

VEN – min 10° max 23°

SAB – min 8° max 20°

DOM – min 5° max 11°

L’AQUILA

VEN – min 9° max 19°

SAB – min 16° max 18°

DOM – min 3° max 18°

