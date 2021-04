Inizio settimana con tempo variabile, con tendenza al miglioramento. Minime e massime nelle quattro province dal 19 al 21 aprile 2021

REGIONE – Lunedì instabilità diurna sull’Abruzzo con fenomeno in temporaneo sconfinamento verso le coste. Tra martedì e mercoledì contesto più soleggiato. Temperature in rialzo da martedì, minime ancora prossime a 0°C sulle vallate più interne. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 19, 20 e 21 aprile 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 19 aprile

La circolazione fresca che coinvolge gran parte dell’Italia continua a condizionare il tempo sulle regioni adriatiche con clima fresco e qualche spunto piovoso. Fenomeni in attenuazione in serata. temperature in calo nei valori minimi, clima ancora fresco. Venti in prevalenza orientali, da NO in quota. Mari da poco mossi a mossi.

Martedì 20 aprile



La circolazione depressionaria in lento assorbimento favorisce un miglioramento del tempo. Inizio di giornata con tempo buono, nel corso del pomeriggio locali rovesci potranno generarsi sulle zone interne. Soleggiato invece sulle zone costiere. Temperature in calo nei valori minimi, fino a 0°C sulle vallate interne. in rialzo le massime. Venti deboli a regime di brezza. Mari poco mossi.

Mercoledì 21 aprile

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 1900 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (19, 20 e 21 aprile)

PESCARA

LUN – min 9° max 12°

MAR – min 8° max 15°

MER – min 10° max 16°

CHIETI

LUN – min 6° max 12°

MAR – min 4° max 16°

MER – min 4° max 18°

TERAMO

LUN – min 6° max 10°

MAR – min 4° max 16°

MER – min 6° max 17°

L’AQUILA

LUN – min 5° max 12°

MAR – min 4° max 13°

MER – min 3° max 14°

