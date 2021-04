Azzurra Orvieto – Panthers Roseto in diretta: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Andrà in scena domani pomeriggio a Orvieto l’ultimo atto di questa prima fase del campionato di Serie B Femminile, con il testacoda tra la Cestistica Azzurra e le nostre Panthers. Una partita che per entrambe avrà più significato di quanto lasci intendere la situazione di classifica, che in ogni caso non muterà per entrambe: le umbre hanno voglia di chiudere questo girone senza lo 0 in classifica, Roseto di dare una risposta importante dopo la brutta prova di Terni.

Coach Ghilardi dovrà fare i conti con le assenze di Servadio, Scoglia e Rospo, ritrovando Chiara Schena rispetto alla partita di mercoledì. Una situazione per certi versi simile alla partita di andata, quando le Panthers si presentarono in formazione rimaneggiata e misero la freccia solo nell’ultimo quarto dopo trenta minuti di equilibrio.

Ma più che il risultato, per Roseto sarà importante mettere benzina nel motore in vista della poule promozione, che vedrà una sola squadra tra le sei partecipanti qualificarsi per lo spareggio che vale la Serie A2: già aritmeticamente qualificate, oltre alle nostre Pantere, anche Stella Azzurra e Basket Roma, assieme alla vincente di Terni-Pescara, mentre sono ancora tutti da definire i verdetti del girone C. Palla a due alle ore 18:00, con diretta Facebook e YouTube sui nostri canali.

GIRONE A-PROGRAMMA

Azzurra Orvieto-Panthers Roseto domani ore 18:00

Antoniana Pescara-Lanini Pink Basket Terni domani ore 19:00

GIRONE A-CLASSIFICA

Panthers Roseto 8

Antoniana Pescara 6

Lanini Pink Basket Terni 6

Azzurra Orvieto 0