Inizio settimana dominato dall’anticiclone africano con tempo soleggiato dappertutto e caldo intenso. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Protagonista assoluto di questo inizio settimana sarà l’anticiclone africano, che porterà tempo soleggiato ma soprattutto caldo intenso, che ritornerà sull’Italia e porterà caldo intenso con condizioni di afa in accentuazione in particolare sulle aree costiere. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 19 agosto



Un campo di alta pressione subtropicale interessa l’Italia favorendo un’altra giornata stabile e ben soleggiata anche in Abruzzo salvo locali addensamenti cumuliformi sui crinali appenninici; caldo in ulteriore aumento e temperature massime in rialzo. Venti da Ovest-Sudovest in quota, deboli e a regime di brezza lungo le coste e in pianura. Mare poco mosso.

Martedì 20 agosto



Ancora una giornata stabile e ben soleggiata salvo locali addensamenti cumuliformi sui crinali appenninici; caldo in ulteriore aumento. Venti da Ovest-Sudovest in quota, deboli e a regime di brezza lungo le coste e in pianura. Mare poco mosso.

Mercoledì 14 agosto



Tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Mare quasi calmo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (19, 20 e 21 agosto)

Pescara

LUN – min 22° max 31°

MAR – min 23° max 32°

MER – min 23° max 31°

Chieti

LUN – min 17° max 33°

MAR – min 17° max 34°

MER – min 17° max 33°

Teramo

LUN – min 19° max 32°

MAR – min 19° max 34°

MER – min 19° max 33°

L’Aquila

LUN – min 16° max 32°

MAR – min 18° max 33°

MER – min 18° max 33°

