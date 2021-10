Inizio settimana con tempo stabile e rialzo termico. Minime e massime nelle quattro province dal 18 e 20 ottobre 2021

REGIONE – L’avvio di settimana sarà caratterizzato da una ripresa dell’anticiclone e da un rialzo termico. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 18, 19 e 20 ottobre 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 18 ottobre

L’alta pressione riesce ancora a proteggere la Regione determinando condizioni di tempo stabile, seppur con nubi irregolari. Temperature in lieve aumento nei massimi. Venti deboli variabili sull’entroterra, da Nord su coste e Adriatico con locali rinforzi. Mare in prevalenza poco mosso.

Martedì 19 ottobre

Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo per una giornata stabile e soleggiata. Temperature in aumento in quota e nei massimi, con punte di oltre 20°C, ma marcate escursioni termiche rispetto alla notte, quando il clima si manterrà piuttosto freddo. Venti deboli, residui rinforzi da Nord lungo le coste ma in attenuazione. Mare poco mosso o localmente ancora mosso al largo.

Mercoledì 20 ottobre

Alta pressione con tempo stabile e soleggiato. Clima diurno molto mite. Ventilazione in rotazione e locale rinforzo dai quadranti occidentali sull’entroterra, di Scirocco al largo. Mare da poco mosso a localmente mosso a fine giornata.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (18, 19 e 20 ottobre)

PESCARA

LUN – min 13° max 18°

MAR – min 13° max 18°

MER – min 14° max 20°

CHIETI

LUN – min 10° max 19°

MAR – min 10° max 20°

MER – min 9° max 21°

TERAMO

LUN – min 9° max 18°

MAR – min 9° max 19°

MER – min 10° max 20°

L’AQUILA

LUN – min 7° max 18°

MAR – min 5° max 10°

MER – min 8° max 18°

