PRATOLA PELIGNA – L’Abruzzo fa festa grazie al Lotto: nel concorso del 16 ottobre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila, ha centrato una vincita pari a 62.625 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 8,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 900 milioni dall’inizio dell’anno.

Lotto, centrata vincita da oltre 60mila euro a Pratola Peligna ultima modifica: da