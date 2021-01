Inizio settimana con tempo che andrà progressivamente migliorando. Minime e massime nelle quattro province dal 18 al 20 gennaio 2021

REGIONE – Dopo un fine settimana dal clima prettamente invernale, il tempo tenderà a migliorare anche se le temperature resteranno piuttosto rigide. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni dell’18, 19 e 20 gennaio 2021. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 18 gennaio

Residue precipitazioni tra notte e mattina, nevose a quote collinari ma con tendenza a netto miglioramento nella seconda parte del giorno. Temperature stazionarie. Venti nordoccidentali in attenuazione. Mare mosso.

Martedì 12 gennaio



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell’intorno di 750 metri. Mare poco mosso.

Mercoledì 13 gennaio

Correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 900 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (18, 19 e 20 gennaio)

PESCARA

LUN – min 4° max 7°

MAR – min 3° max 9°

MER – min 4° max 12°

CHIETI

LUN – min -1° max 5°

MAR – min -4° max 8°

MER – min -2° max 12°

TERAMO

LUN – min 0° max 4°

MAR – min -2° max 5°

MER – min 1° max 6°

L’AQUILA

LUN – min -1° max 5°

MAR – min -2° max 7°

MER – min -1° max 10°

