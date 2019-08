Lo spettacolo di Gabriele Cirilli allo Spoltore Ensemble 2019

Venerdì apre la 37esima edizione della kermesse che porterà, dal 16 al 19 agosto 2019, grandi stelle dello spettacolo e della cultura nel borgo spoltorese

SPOLTORE – Si alza il sipario sulla 37esima edizione dello “Spoltore Ensemble”: venerdì 16 agosto alle 21.15 l’attore e cabarettista Gabriele Cirilli per la giornata di apertura andrà in scena con il suo nuovo spettacolo “Mi piace”, scritto assieme a Maria De Luca, Giorgio Ganzerli, Alessio Tagliento, Ivan Grandi e diretto da Claudio Insegno. La kermesse è diretta dal maestro Davide Cavuti che ha voluto sottotitolare la rassegna “I grandi Figli d’Abruzzo”.

“Viviamo tutti per un like, in Italiano “mi piace”” spiega Cirilli. “La nostra vita è un continuo avere e dare un giudizio, sin dalla mattina quando ci alziamo e ci guardiamo allo specchio oppure quando scegliamo un vestito, gli amici da frequentare, quando ordiniamo al ristorante o quando scegliamo il film al cinema da vedere, la musica da ascoltare, le persone da seguire sui social. Insomma “mi piace” è la parola chiave della nostra esistenza!”.

Partendo da questa chiave Cirilli attraversa tutti i generi del teatro comico: dalla commedia degli equivoci al cabaret, attraverso monologhi, canzoni e balletti che lo impegnano in una prova d’attore completa e sfaccettata. Un monologo di due ore che dimostra la maturità artistica dello showman sulmonese e includerà anche uno speciale omaggio ad Ovidio. Il tema di questo Spoltore Ensemble è infatti “I grandi Figli d’Abruzzo”: saranno ricordati all’interno degli spettacoli principali e nello spazio “In sul vespero”, approfondimenti in programma ogni sera in piazza Di Marzio.

La formula della manifestazione punta a trasfomare Spoltore in un Teatro naturale, interessando le piazze e i punti d’incontro principali del centro storico: si inizia alle 18.30, in piazza D’Albenzio, con il Musik Ensemble a cura dell’Accademia Musicale di Spoltore (dirige Pina Perinetti).

Alle 19.30, una delle novità della manifestazione, gli appuntamenti denominati “In sul vespero” con l’intervento di Albano Paolinelli dedicato al pittore Paolo De Cecco, uno dei grandi figli d’Abruzzo che verranno ricordati nel corso del festival.

Dopo lo spettacolo di Cirilli, l’Ensemble continua alle 23.15 in Piazza D’Albenzio con una versione del musical Grease: “Greased Lightning” (regia Davide Nebbia) a cura dell’ Accademia Internazionale del Musical diretta da Silvano Torrieri. L’ingresso è libero.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Nei prossimi appuntamenti sono attesi grandi artisti a Spoltore tra cui Michele Placido, Brenno Placido, Pino Ammendola, Edoardo Siravo, Debora Caprioglio, Germano Mazzocchetti e il concerto del 18 agosto del Premio Oscar Nicola Piovani, unico a pagamento e già sold-out, con la possibilità di comprare ulteriori 100 biglietti con posti in piedi (circuito Ciaotickets).