Contributo all’AIL Pescara-Teramo di UBI Banca

Giovedì 14 novembre 2019 ci sarà la consegna del contributo pari a 10mila euro nella casa di accoglienza di via Rigopiano di Pescara

PESCARA – Giovedì 14 novembre, alle ore 11, Domenico Cappuccilli, presidente della sezione interprovinciale Pescara-Teramo dell’AIL, Associazione italiana contro le leucemie, il linfoma e il mieloma, riceverà nella casa di accoglienza di via Rigopiano 88/11, Simone Baglieri, responsabile della Direzione territoriale Abruzzo nord di UBI Banca, che formalizzerà una donazione di 10mila euro in favore della onlus.

Il contributo sarà destinato alle attività in favore della ricerca scientifica per la cura delle malattie ematologiche e all’assistenza ai pazienti in cura nel Dipartimento di Ematologia dell’ospedale Santo Spirito. Oltre al presidente Cappuccilli saranno presenti i volontari dell’associazione e funzionari della banca, che visiteranno Casa AIL, struttura in cui vengono accolti gratuitamente, dal 2009, i pazienti provenienti da altre province e da fuori regione e i loro familiari.