Grande successo per la Fiera dell’Elettronica a Chieti lo scorso weekend

CHIETI – Oltre 4000 visitatori in due giorni e grande successo per la Fiera dell’Elettronica che si è tenuta a Chieti lo scorso weekend. Organizzata da CM EVENTI, ha visto tanta gente arrivare da ogni parte d’Abruzzo, ma anche da fuori regione. La manifestazione era alla sua decima edizione e ha visto la partecipazione di settanta espositori divisi in tre padiglioni.

Un grande assortimento di prodotti ha attratto i tantissimi visitatori: elettronica e fai da te, informatica, telefonia, software, accessori, illuminazione, stampanti, surplus, elicotteri, droni, inchiostri, valvole, radio cd, dvd, ma anche un’attenzione particolare al mondo della musica con stand di vinili e cd con una vasta scelta di dischi vintage e ultime uscite.

Soddisfatti gli organizzatori dei numeri realizzati, vista anche la concomitanza con la Fiera dell’Agricoltura a Lanciano. L’11 e il 12 maggio a San Benedetto del Tronto il prossimo appuntamento con la Fiera dell’Elettronica e Mercatino: sarà l’ultima prima dell’estate fra Marche e Abruzzo. Si tornerà in Abruzzo il prossimo autunno a Montesilvano (ottobre) e di nuovo Chieti (novembre). Per maggiori informazioni sulle prossime manifestazioni: www.cm-eventi.it

Foto di Filippo Schiavi