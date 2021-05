Fine settimana all’insegna del tempo variabile. Le minime e massime nelle quattro province dal 14, 15 e 16 maggio 2021

REGIONE – Venerdì tra pomeriggio e sera è atteso il passaggio di una modesta perturbazione, con ulteriori precipitazioni sparse soprattutto in serata. Sabato residue note instabili ma con tendenza a miglioramento, mentre la prognosi per domenica rimane incerta con la possibilità di un nuovo veloce fronte in giornata. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 14, 15 e 16 maggio 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 14 maggio

Mattinata discreta con tempo in prevalenza soleggiato, ma nella seconda parte del giorno giunge una nuova perturbazione da ovest responsabile di un generale aumento della nuvolosità con ulteriori piogge sparse, soprattutto in serata. Temperature in lieve calo nei valori minimi; massime senza particolari variazioni. Venti moderati da Sudovest nell’interno, in rinforzo di Scirocco dal pomeriggio lungo le coste, con mare mosso soprattutto al largo.

Sabato 15 maggio



ll fronte giunto il giorno precedente si allontana verso Levante. Nel corso del pomeriggio si sviluppa qualche nuovo breve rovescio sulle zone interne appenniniche, ma isolato; più sole lungo le coste. Venti in rotazione tra Nord e Nordovest. Temperature in lieve calo, clima piuttosto fresco per il periodo. Mare fino a mosso, specie al largo.

Domenica 16 maggio

Nuvolosità innocua. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da SW con intensità di 9 km/h. Possibili raffiche fino a 22 km/h. Temperature minime comprese tra 8 e 14 °C e massime comprese tra 19 e 22 °C. Zero termico a 3250 metri.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (14, 15 e 16 maggio 2021)

PESCARA

VEN – min 12° max 21°

SAB – min 14° max 19°

DOM – min 14° max 20°

CHIETI

VEN – min 6° max 22°

SAB – min 10° max 20°

DOM – min 19° max 22°

TERAMO

VEN – min 7° max 21°

SAB – min 7° max 16°

DOM – min 10° max 20°

L’AQUILA

VEN – min 7° max 17°

SAB – min 11° max 20°

DOM – min 8° max 15°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle quattro province.