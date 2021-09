Inizio settimana con tempo stabile, prevalentemente soleggiato. Minime e massime nelle quattro province dal 13 al 15 settembre 2021

REGIONE – Avvio di settimana con rimonta dell’anticiclone, che porterà un generale ulteriore aumento termico, sole e assenza di piogge. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 13, 14 e 15 settembre 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 13 settembre

Alta pressione e tempo soleggiato su Abruzzo, al più sporadici rovesci pomeridiani sui massicci appenninici abruzzesi. Clima diurno caldo, punte di oltre 30°C. Venti a regime di brezza termica.

Martedì 7 settembre

Anticiclone che si va ulteriormente rafforzando, a garanzia di una giornata all’insegna dell’assoluta stabilità con prevalenza di cieli sereni intervallati da qualche passaggio nuvoloso a partire dal pomeriggio. Temperature in generale ulteriore rialzo, clima tipicamente estivo, punte fino a 30/32°C. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledì 6 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Mare quasi calmo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (13, 14 e 15 settembre)

PESCARA

LUN – min 18° max 27°

MAR – min 19° max 28°

MER – min 20° max 28°

CHIETI

LUN – min 13° max 28°

MAR – min 14° max 29°

MER – min 15° max 29°

TERAMO

LUN – min 13° max 28°

MAR – min 15° max 30°

MER – min 18° max 26°

L’AQUILA

LUN – min 12° max 27°

MAR – min 13° max 27°

MER – min 15° max 27°

