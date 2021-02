Fine settimana all’insegna del gelo di natura artica. Le temperatura minime e massime nelle quattro province dal 12 al 14 febbraio 2021

REGIONE – Confermato un cambio radicale del tempo. Un’imponente elevazione anticiclonica sulla penisola Iberica e sulla Francia inibirà la circolazione atlantica e permetterà ad un vasto nucleo depressionario di matrice artico-continentale di portarsi sui Balcani, fino a lambire il versante adriatico dello stivale. Le miti correnti atlantiche verranno sostituite da gelide correnti artiche, provenienti dalla Russia e dall’Europa centro-orientale. L’effetto primario di tale dinamica sarà un sensibile calo delle temperature, che si porteranno fino a 13-15 gradi al di sotto delle medie stagionali. Sarà un weekend e un inizio settimana al gelo sull’Abruzzo. Sull’Aquilano, tra sabato e martedì/mercoledì le temperature saliranno assai difficilmente sopra lo zero, anche durante le ore diurne. Per le temperature minime molto dipenderà dal vento, dalle nuvolosità e dall’umidità durante le ore notturne, ma è lecito aspettarsi valori di tutto rispetto, in particolare sugli altopiani appenninici innevati. Anche la possibilità di qualche nevicata è concreta. Il momento migliore sarà tra la notte di venerdì e la mattinata di sabato, quando un minimo depressionario, in formazione sulla Sardegna, traslerà sul basso Tirreno e lo Ionio. Successivamente, quando le correnti si disporranno dai quadranti settentrionali e nord-orientali, le nevicate saranno intermittenti e saranno concentrate sul Gran Sasso e sulle zone orientali del territorio. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 12, 13, 14 febbraio 2021, avvalendoci della collaborazione di www.meteoaquilano.it. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 12 febbraio

La giornata di venerdì inizierà con cielo da parzialmente a irregolarmente nuvoloso. La tendenza è per un ulteriore intensificazione della nuvolosità a partire da ovest. Dalla serata ci saranno anche dei rovesci diffusi, in estensione da ovest verso est, con quota neve in calo dagli iniziali 600-700 metri fin verso i 200-300 metri della nottata. Temperature minime e massime in deciso calo, ventilazione debole, al più moderata, da nord-est/est. Mare mosso

Sabato 13 febbraio



Una circolazione depressionaria dal basso Tirreno risale verso le regioni adriatiche dove contemporaneamente affluisce aria continentale di matrice Siberiana. Nella notte nevicate diffuse, di debole intensità su coste e zone adiacenti, moderate in Appennino. Nel corso del mattino insistono i fenomeni nevosi in Appennino, locali e intermittenti rovesci di neve interessano le coste adriatiche. Nel corso del pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni. In serata nuove nevicate. Temperature in forte calo, giornata di ghiaccio in quota, punte fino a -10 a 1000m, fino a -15°C a 1500m. Venti gelidi e tesi di Grecale. Mare molto mosso.

Domenica 14 febbraio

Persegue l’afflusso di fredde correnti dai Balcani che rinnova tempo instabile. Venti ancora tesi di Grecale in lieve attenuazione. Clima sempre rigido con valori sino a -10-15°C in montagna. Zero termico nell’intorno di 250 metri. Mare molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (12, 13, 14 febbraio 2021)

PESCARA

VEN – min 4° max 6°

SAB – min 0° max 4°

DOM – min 0° max 4°

CHIETI

VEN – min 1° max 4°

SAB – min -3° max 1°

DOM – min -3° max 0°

TERAMO

VEN – min 1° max 6°

SAB – min -7° max 0°

DOM – min -7° max -2°

L’AQUILA

VEN – min 1° max 4°

SAB – min -2° max 1°

DOM – min -2° max 2°

