Inizio settimana all’insegna del tempo nuvoloso che migliorerà gradatamente. Minime e massime nelle quattro province l’11, 12 e 13 maggio

REGIONE – Lunedì è invece attesa una perturbazione più incisiva, collegata ad un vortice ciclonico in approfondimento tra Spagna e Francia, che tuttavia colpirà soprattutto il Nord mentre sul medio versante adriatico potrà portare qualche pioggia. Migliora nei giorni a seguire. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 11, 12 e 13 maggio. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 11 maggio

Una circolazione ciclonica tra Spagna e Francia pilota una perturbazione sul Nord Italia che lambirà anche il Centro. Nubi irregolari di passaggio con qualche veloce pioggia o rovescio sparso, specie tra mattinata e primo pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve aumento con punte anche di oltre 26-27°C per effetto dei venti di caduta appenninici. La ventilazione infatti sarà sostenuta di garbino sulle zone interne, di Scirocco sull’Adriatico che sarà pertanto mosso.

Martedì 12 maggio

La perturbazione giunta lunedì la velocemente verso levante determinando della nuvolosità irregolare con qualche spunto instabile non escluso in Appennino nel corso del pomeriggio. Venti sino a moderati occidentali sulle zone interne e appenniniche, da SE sulle zone costiere. Mare da mosso a poco mosso.

Mercoledì 13 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (11, 12 e 13 maggio)

Pescara

LUN – min 15° max 21°

MAR – min 15° max 21°

MER – min 14° max 22°

Chieti

LUN – min 12° max 24°

MAR – min 10° max 23°

MER – min 9° max 26°

Teramo

LUN – min 12° max 23°

MAR – min 11° max 22°

MER – min 11° max 24°

L’Aquila

LUN – min 13° max 19°

MAR – min 12° max 29°

MER – min 11° max 25°

