Tempo prevalentemente soleggiato; clima gelido con temperature al di sotto delle medie stagionali. Le minime e massime nelle quattro province

Inizio settimana all’insegna del sole e del cielo sereno, secondo gli esperti meteo ma decisamente più freddo. Un’imponente irruzione gelida proveniente dalla Scandinavia affluirà infatti lunedì lungo il versante adriatico: possibili nevicate sul finire di giornata di lunedì sotto i 1.000 metri sul comparto appenninico abruzzese. Martedì giornata stabile e soleggiata ovunque, con clima decisamente più fresco specie nelle ore notturne; mercoledì nuova modesta perturbazione, con piogge diffuse in serata. Ma vediamo nel dettaglio come sarà il tempo nei prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 10 dicembre

Al mattino tempo generalmente soleggiato. Temperature minime in calo. Nel pomeriggio piogge e possibili rovesci su Abruzzo meridionale e Molise. Soleggiato sulle regioni del versante tirrenico. Temperature massime in graduale diminuzione. Venti deboli. Mari da mossi o molto mossi.

Martedì 11 dicembre

Al mattino prevalenza di tempo soleggiato ma con clima via via più fresco grazie all’aria più fredda proveniente dal Nord Europa. Temperature in calo specie nei valori minimi notturni. Venti moderati. Mare mosso.

Mercoledì 12 dicembre

L’alta pressione si indebolisce, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli nevicate dalla serata. Temperature minime in aumento, massime in calo. Venti deboli. Zero termico attorno ai900 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (10, 11 e 12 dicembre)

Pescara LUN – min 9° max 12° MAR – min 8° max 11° MER – min 4° max 10°

Chieti LUN – min 5° max 12° MAR – min 1° max 9° MER – min -2° max 9°

Teramo LUN – min 4° max 10° MAR – min 1° max 9° MER – min -1° max 6°

L’Aquila VEN – min 1° max 9° SAB – min -1° max 7° DOM – min -2° max 6°



