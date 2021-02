Previsto tempo stabile e soleggiato ovunque. Le temperatura minime e massime nelle quattro province dal 1° al 3 marzo 2021

REGIONE – Dopo un fine settimana caratterizzato dall’arrivo di un piccolo impulso di matrice artica, da lunedì l’anticiclone tornerà a prendere possesso del bacino centrale del Mediterraneo per una stabilità atmosferica senza soluzioni di continuità. Massime in risalita di qualche punto; continuano le brinate al primo mattino sulle valli aquilane. Da giovedì maggiore nuvolosità. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 1°, 2 e 3 marzo 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 1° marzo

Un campo di alte pressioni si rinforza garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Temperature in calo nei valori minimi; brinate o locali gelate possibili specie nelle valli dell’Aquilano. Venti moderati settentrionali, mare mosso.

Martedì 2 marzo



Il campo di alta pressione continua ad abbracciare la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli, temporanei rinforzi lungo le coste. Mare poco mosso. Temperature stabili o in lieve rialzo nei valori diurni.

Mercoledì 3 marzo

Ancora una giornata di tempo stabile e soleggiato. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (1, 2, 3 marzo)

PESCARA

LUN – min 5° max 12°

MAR – min 1° max 14°

MER – min 6° max 13°

CHIETI

LUN – min 1° max 12°

MAR – min 2° max 13°

MER – min 1° max 14°

TERAMO

LUN – min 1° max 12°

MAR – min 2° max 13°

MER – min 0° max 14°

L’AQUILA

LUN – min 2° max 14°

MAR – min 6° max 13°

MER – min 2° max 13°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.