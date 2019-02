Nel fine settimana arriva una perturbazione atlantica; miglioramento da sabato. Le temperature minime e massime nelle quattro province

PESCARA – L’Anticiclone che all’inizio della settimana ha favorito sul nostro Paese tempo stabile e soleggiato mostrerà qualche segni di cedimento con l’ingresso di correnti più instabili e fresche di origine atlantica. Nel corso di venerdì una modesta perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia centro-settentrionale, determinando un graduale peggioramento anche tra Marche e Abruzzo, con il ritorno di qualche pioggia o rovescio e nevicate a quote di alta montagna tra Sibillini, Gran Sasso e Maiella. Sabato spiccata variabilità, con ancora la possibilità di qualche precipitazione, ma in graduale miglioramento ovunque; domenica giornata più stabile e soleggiata, seppur con temperature in diminuzione complice la rotazione dei venti dai quadranti settentrionali a tutte le quote. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per l’Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 1 marzo



Una perturbazione atlantica riporterà nubi e piogge, che saranno più intense tra la sera e la notte; neve inizialmente a quote elevate in Appennino, fin verso i 1300-1400 metri dalla tarda serata. Temperature in calo nei valori massimi. Venti deboli o moderati da SE al mattino, in rotazione a NE tra pomeriggio e sera con graduale intensificazione. Mare poco mosso sotto costa, mosso a largo al mattino; mosso o molto mosso in serata.

Sabato 2 marzo



La pressione tornerà ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti moderati settentrionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 1600 metri. Mare mosso.

Domenica 3 marzo

Un campo di alte pressioni garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Temperature in generale aumento. Venti deboli settentrionali in rotazione a orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 1850 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (1, 2, 3 marzo)

Pescara VEN – min 7° max 14 ° SAB – min 10° max 13° DOM – min 7° max 14°

Chieti VEN- min 2° max 15° SAB – min 7° max 13° DOM – min 2° max 15°

Teramo VEN – min 3° max 14° SAB – min 6° max 13° DOM – min 3° max 14°

L’Aquila VEN – min 1° max 13° SAB – min 4° max 12° DOM – min 1° max 13°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.