Inizio settimana caratterizzato dalla variabiità; graduale miglioramento. Minime e massime nelle quattro province il 1°, 2 e 3 giugno

REGIONE – La variabilità che caratterizza l’inizio settimana verso il 2 giugno dovrebbe lasciare il posto ad un generale miglioramento grazie al graduale rinforzo di un campo anticiclonico sul Mediterraneo. Tuttavia le temperature saranno ancora relativamente fresche per il periodo e con una ventilazione sempre prevalentemente nord-orientale. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 1°, 2 e 3 giugno. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 1 giugno

Ancora infiltrazioni fresche dai Balcaniper via dello sbilanciamento dell’anticiclone sul Nord Europa. Giornata variabile con occasione per qualche locale rovescio sulle zone interne appenniniche; schiarite anche ampie su aree costiere e collinari. Temperature in graduale rialzo. Venti ancora nordorientali. Mari mossi.

Martedì 2 giugno

infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Zero termico nell’intorno di 2600 metri. Mare mosso.

Mercoledì 3 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Mare da mosso a poco mosso

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (1, 2 e 3 giugno)

Pescara

LUN – min 14° max 20°

MAR – min 15° max 22°

MER – min 14° max 21°

Chieti

LUN – min 10° max 20°

MAR – min 12° max 22°

MER – min 8° max 21°

Teramo

LUN – min 10° max 19°

MAR – min 11° max 22°

MER – min 10° max 21°

L’Aquila

LUN – min 8° max 20°

MAR – min 8° max 22°

MER – min 9° max 17°

