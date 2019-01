Nel fine settimana cielo da nuvoloso a coperto con possibili pioggie. Clima mite. Le temperature minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Brutte notizie in arrivo dagli esperti meteo per il prossimo fine settimana. Una nuova e più intensa ondata di maltempo investirà l’Italia a partire da giovedì sera a causa dell’arrivo di un’altra perturbazione atlantica, la numero 12 del mese di gennaio. Se nella giornata di venerdì al Nord sono attese nevicate abbondanti, al Centro-Sud e nelle Isole il cielo varierà da nuvoloso a coperto, con precipitazioni più probabili su Toscana, Umbria, Lazio e in Sardegna. Nel fine settimana la situazione andrà gradualmente migliorando al Nord mentre al Centro-Sud il tempo resterà molto instabile. Per il Medio Adriatico sono attese nuove piogge, seppur a carattere sparso e intervallate da momenti più asciutti con anche delle schiarite. Questa fase perturbata sarà accompagnata da una massa d’aria decisamente più mite che favorirà un rialzo sensibile delle temperature tra venerdì e sabato. Ma vediamo piuttosto nel dettaglio le previsioni del tempo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 1 febbraio



Un’intensa perturbazione atlantica raggiungerà le regioni centro-settentrionali della Penisola determinando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche anche in Abruzzo. Temperature in deciso aumento grazie ai venti di Garbino in discesa dalla retrostante dorsale appenninica. Venti tesi da SO. Mare da molto mosso a agitato.

Sabato 2 febbraio



La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla serata. Temperature minime in calo; massime in forte calo. Venti moderati settentrionali in rotazione a occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2350 metri. Mare da agitato a molto mosso.

Domenica 3 febbraio



Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a meridionali in quota. Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Mare molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (1, 2, 3 febbraio)

Pescara VEN – min 9° max 14° SAB – min 11° max 16° DOM – min 11° max 13°

Chieti VEN- min 6° max 12° SAB – min 7° max 17° DOM – min 7° max 12°

Teramo VEN – min 5° max 12° SAB – min 7° max 14° DOM – min 9° max 10°

L’Aquila VEN – min 5° max 9° SAB – min 7° max 9° DOM – min 6° max 10°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.