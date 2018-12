Nella serata di lunedì rapida perturbazione. Natale e Santo Stefano all’insegna del tempo stabile e soleggiato. Le minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Mancano ormai pochi ore a Natale e la domanda è d’obbligo: che tempo farà nei giorni di festa? In arrivo buone notizie perchè secondo gli esperti meteo un campo di alta pressione sta per invadere il Mediterraneo e ci attende un periodo di tempo stabile. Tuttavia, nella serata di lunedì 24 un veloce fronte perturbato e freddo raggiungerà le regioni centro-meridionali adriatiche provocando rovesci di pioggia piuttosto veloci. Ma si tratterà di una perturbazione molto veloce che nella mattinata di Natale sarà giunta già in Calabria e Sicilia mentre altrove il tempo sarà gia migliorato. Temperature in generale sensibile diminuzione. Nei giorni successivi l’alta pressione rimonterà nuovamente verso l’Italia e garantirà tempo stabile. Ma vediamo nel dettaglio come sarà il tempo nei prossimi giorni in Regione.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 24 dicembre

Una temporanea traslazione del promontorio anticiclonico che da alcuni giorni interessa il Mediterraneo centro-occidentale, favorirà la discesa di aria più fredda e instabile in quota lungo l’Adriatico. Tra il pomeriggio e la sera è atteso un rapido passaggio di rovesci specie su zone costiere e aree subappenniniche orientali, localmente moderati sul comparto abruzzese (anche a carattere temporalesco tra Pescarese e Chietino), con nevicate a quote medio-alte sulla dorsale appenninica. Entro la notte tendenza ad un generale miglioramento da Nord verso Sud. Temperature in generale calo. Mare poco mosso.

Martedì 25 dicembre

Nuovo rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale con il ritorno di condizioni prevalentemente soleggiate, salvo residua nuvolosità nella prima parte del giorno sul comparto abruzzese. Venti deboli o moderati. Temperature in diminuzione. Mare da mosso a poco mosso.

Mercoledì 26 dicembre

Tempo stabile con cielo generalmente sereni o al più velato. Temperature in diminuzione nei minimi, in ripresa nei valori massimi. Venti deboli variabili o occidentali. Mare calmo o poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (24, 25, 26 dicembre)

Pescara LUN – min 8° max 12° MAR – min 7° max 11° MER – min 5° max 10°

Chieti LUN – min 5° max 12° MAR – min 3° max 8° MER – min 0° max 5°

Teramo LUN – min 4° max 10° MAR – min 2° max 8° MER – min 0° max 7°

L’Aquila VEN – min 4° max 9° SAB – min -1° max 5° DOM – min -1° max 7°



