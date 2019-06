Mercatone Uno, il sindaco di San Giovanni Teatino incontra i lavoratori

“Siamo fortemente preoccupati per i lavoratori del Mercatone Uno e per le loro famiglie dopo i drammatici sviluppi dei giorni scorsi. Necessario trovare subito risposte adeguate al reddito di questi lavoratori“

SAN GIOVANNI TEATINO – “Saremo al vostro fianco”. Lo ha dichiarato il Sindaco Luciano Marinucci, a nome dell’amministrazione di San Giovanni Teatino, incontrando lavoratrici e lavoratori del Mercatone Uno in presidio oggi, sabato, e domani domenica 2 giugno 2019, davanti al punto vendita di via Caravaggio a Sambuceto. Circa trenta i lavoratori che chiedono giustizia e che hanno esposto striscioni davanti ai cancelli dello stabilimento.

“Siamo fortemente preoccupati per i lavoratori del Mercatone Uno e per le loro famiglie dopo i drammatici sviluppi dei giorni scorsi. La Shernon Holding, società subentrata all’amministrazione straordinaria – ha ricordato Marinucci – in nove mesi ha accumulato 90 milioni di euro di debiti. Perdite medie mensili di 5/6 milioni. Una situazione insostenibile che non poteva protrarsi, e che giustifica la sentenza del fallimento, decretata dal Tribunale di Milano”.

“Ora però è necessario trovare subito risposte adeguate al reddito di questi lavoratori. Con la sentenza di fallimento, infatti, sono sospesi dal lavoro e per ognuno di loro è un dramma. È in gioco la dignità dei dipendenti. Una dignità calpestata anche dalle modalità con le quali sono venuti a conoscenza del fallimento: tramite messaggi social. E una situazione inaccettabile ed invito anche la Regione Abruzzo a fare la sua parte perchè il Mise trovi adeguate e, soprattutto, tempestive soluzioni”.