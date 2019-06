Festival Bande e Majorettes, il programma del 1° giugno

Bande in parata nello Stadio Rubens Fadini. Alle 21.00 in piazza Buozzi concerto della U.S. Naval Forces Europe – Allied Forces Band USA

GIULIANOVA – Giornata da incorniciare quella del 1° giugno per il Festival che nel pomeriggio di sabato 1 giugno si trasferisce all’interno dello stadio Rubens Fadini per uno spettacolo dai mille colori. L’appuntamento è per le ore 15.00 e promette emozioni a non finire. I gruppi entreranno uno alla volta sul prato verde e si esibiranno in formazione da parata. Tutte le coreografie ripropongono i migliori spettacoli dei gruppi che si esibiscono in spazi molto ampi e promettono grande divertimento.

Anche in questo caso le esibizioni saranno valutate dalla giuria di esperti proprio sugli aspetti tecnici legati alle coreografie. Le esibizioni si concluderanno con uno spettacolo musicale corale di tutti i gruppi che eseguiranno tre brani scelti sotto la direzione del Direttore della Banda Militare americana. Le esibizioni al Fadini termineranno alle 18.30 circa e la serata proseguirà in Piazza Buozzi a partire dalle ore 21.00 con il concerto della U.S. Naval Forces Europe – Allied Forces Band USA, presente al Festival come ospite d’onore.

La U.S. Naval Forces Europe/Allied Forces Band è un’organizzazione musicale multi-nazionale con sede a Napoli Capodichino, band ufficiale della Marina americana in Europa. Si esibisce in tutto il continente Europeo (Mar Mediterraneo, Mar Nero, Mar Caspio), in tutta l’Africa e in Asia occidentale. La band raggiunge un pubblico complessivo di oltre 60 milioni di persone in più di 35 paesi, grazie alle centinaia di performances che svolge ogni anno. I generi musicali che propongono spaziano dalla musica classica-sinfonica, tradizionale e moderna, al jazz, rock, pop, non ultima la musica etnica delle varie culture attraverso il mondo.

Una delegazione della Banda americana, sabato mattina alle 9.15 parteciperà alla commemorazione e scopertura della targa in memoria del soldato di Fanteria Antonio Del Sordo, che si terrà nel cimitero monumentale di Giulianova. La cerimonia è stata organizzata dal Commissario della delegazione INGORTP Walter De Berardinis.

Le Bande in gara della quarta serata:

22:45 Esibizione di “Bahia Baila Brasil” – Brasile (Fuori concorso)

Concerto Bande in Concorso

JF Band di Velletri (RM), Italia ; Takigawa Daini Wind Orchestra and Marching Band del Giappone

Programma di sabato 1 giugno

09:45 Giulianova Alta sfilata della banda Dechový Orchestr Mladých a Mažoretky Mariánske Lázně di Mariánské Lázně della Repubblica Ceca – Belvedere, corso Garibaldi A/R, piazza Libertà, via Battisti (sosta Summer 07)

10:00 Giulianova Lido ssfilata della Buhos Marching Band di Xalapa, Veracruz Messico (Lung. Spalato, piazza del Mare) –

alle ore 10:30 in Sala Buozzi si terrà il ricevimento delle delegazioni di tutte le bande da parte del Comune di Giulianova

17:00 Colonnella: Centro Commerciale Val Vibrata esibizione Boinas Verdes Marching Band di San Juan Opico di El Salvador.

Alle ore 21:00 nella piazza di Colleranesco esibizione di Gorzowska Orkiestra Dęta di Gorzów Wielkopolski della Polonia.