“Memorie di un soldato”, Emilio Galiffa presenta il libro a Tortoreto

TORTORETO – Mercoledì 29 luglio alle ore 21.15, allo chalet La sirenetta di Tortoreto, ci sarà la prima presentazione del libro “Memorie di un soldato” di Emidio Galiffa. In occasione del centenario della nascita di Emidio Galiffa, il figlio Francesco ha curato questo libro non solo per rendergli omaggio ma soprattutto per condividere con i lettori la testimonianza della sua esperienza di soldato durante la seconda guerra mondiale e la prigionia.

Durante la serata, moderata dal giornalista RAI Antimo Amore, porteranno i saluti l’assessore alla cultura Giorgio Ripani, l’editrice Valeria Di Felice e il proprietario dello chalet Stefano De Berardinis Oltre al curatore Francesco Galiffa, interverrà Matteo Di Natale, dottorando all’università di Teramo. Le lettura sarà a cura dell’attore Ottaviano Taddei. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Tortoreto.