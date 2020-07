Valle dell’Aventino regno delle attività sportive outdoor

Rafting, Torrentismo e E-Bike il fiore all’occhiello della proposta di Abruzzo Adventures, associazione sempre più leader nel settore. Ogni attività nel rispetto delle normative anti-covid

PALENA – Si arricchisce la proposta dell’Associazione Abruzzo Adventures per l’estate 2020: la Valle dell’Aventino diventa il regno delle attività sportive outdoor con il Torrentismo e l’E-Bike a Palena, il Rafting a Civitella Messer Raimondo. I tre sport sono praticati in piena sicurezza, nel rispetto cioè del distanziamento sociale e delle normative anti – Covid.

“Quest’anno abbiamo voluto ampliare l’offerta. – sottolinea Domenico Rattenni, Presidente di Abruzzo Adventures – In passato già collaboravamo con Abruzzo Rafting: intuendo che avremmo potuto prendere anche il timone del Rafting, con il nostro staff abbiamo creduto nel progetto dimostrandoci interessati a rilevarne l’attività e così la cosa è andata in porto. Abbiamo inoltre confermato ovviamente il Torrentismo che anche quest’estate ci sta dando grandi soddisfazioni e poi c’è anche l’E-Bike che sta avendo un bel riscontro. La gente ha voglia di fare sport nonostante il periodo difficile che stiamo tutti vivendo a causa del Covid”.

RAFTING

Il Rafting è uno degli sport acquatici più in voga del momento. Ha un forte impatto emozionale visto che si scendono fiumi o torrenti a bordo di un gommone. È diffuso in particolare nel territorio alpino. Abruzzo Rafting ed ora Abruzzo Adventures lo hanno portato al successo nella Valle dell’Aventino, precisamente nella località nota a tutti come “Ciclone” in Contrada Forconi: il Comune è però quello di Civitella Messer Raimondo. La discesa in gommone avviene lungo il Fiume Aventino in un percorso che parte da Lama dei Peligni trascorrendo circa un’ora in acqua. L’età dei partecipanti va da un minimo di sei anni a salire. A tutti viene rilevata la temperatura corporea prima della partenza. Viene fornito un equipaggiamento, ovviamente sanificato volta per volta, che comprende una muta non integrale ma a salopette, oltre che un giubbotto salvagente e caschetto. Tutti devono essere muniti di mascherina, obbligatoria dentro il furgone che li porta all’inizio del percorso. Ogni gommone per legge federale può contenere sei persone, ma per il distanziamento sociale ne conterrà quattro o cinque. Anche gli spogliatoi vengono costantemente sanificati.

TORRENTISMO

Il Torrentismo, portato anni fa a Palena da un’intuizione di Domenico Rattenni e Luca Di Cino di Abruzzo Adventures, vogliosi di valorizzare ancor di più il territorio del paese, è uno sport outdoor praticato tra giugno e fine ottobre a corpo libero saltando cascate e nuotando nelle pozze alla ricerca di adrenalina. Il percorso si svolge in un tratto di un 1 km nel Fiume Aventino nel comune di Palena. L’organizzazione fornisce ai partecipanti, che vanno da un’età di 12 anni a salire, la muta integrale, giubbotto salvagente e caschetto. I partecipanti devono essere forniti di scarpe da ginnastica o da trekking, un costume, una maglietta intima da indossare sotto la muta e un ricambio per fare la doccia alla fine del percorso. Anche in questo caso tutti devono essere muniti di mascherina già dal momento in cui arrivano. L’attrezzatura e gli spogliatoi vengono costantemente sanificati. Lungo il percorso viene rispettato il distanziamento sociale. A tutti viene rilevata la temperatura corporea prima della partenza. Anche quest’anno il Torrentismo sta ripetendo lo straordinario successo delle scorse stagioni estive.

E-BIKE

L’E-Bike è una bicicletta elettrica a pedalata assistita dotata di un cambio meccanico che permette di regolare la velocità e lo sforzo della pedalata stessa. Abruzzo Adventures dà la possibilità di noleggiare le biciclette e le escursioni possono essere sia guidate che a noleggio. Il percorso si snoda lungo una zona molto panoramica di Palena: c’è una vista meravigliosa che permette di ammirare un panorama stupendo, dalla Majella fino al mare. I partecipanti vanno da un’età di 14 anni a salire. Ogni bicicletta viene sanificata e lungo il percorso tutti devono rispettare il distanziamento sociale.

Per info sulle iniziative di Abruzzo Adventures:

– Rafting: 327. 2819191

– Torrentismo e E-Bike: 335. 1650598

Sito ufficiale Abruzzo Adventures: www.abruzzoadventures.it

Facebook ufficiale Abruzzo Adventures

Instagram Abruzzo Adventures