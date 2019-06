Memorial “Roberto Cinelli” di rugby: il programma 2019

Si tratta del 2° Torneo Quadrangolare U 16 che si disputa domenica 9 giugno: chi partecipa e gli orari dell’evento sportivo

PESCARA – La Società Pescara Rugby ASD organizza domenica 09 giugno 2019 presso l’impianto sportivo “Rocco Febbo” di Pescara ubicato in Via Maestri del Lavoro d’Italia di Pescara, il 2° Trofeo U. 16 di Rugby “Memorial Roberto Cinelli”, in ricordo del compianto giocatore azzurro, allenatore, dirigente, fondatore della società sportiva ma soprattutto di un caro amico di tutti.

Il Torneo ad inviti è riservato alle squadre della categoria U. 16; La manifestazione prevede la partecipazione di 4 squadre, che si incontreranno con sorteggio preliminare due a due con un unico tempo di 30 minuti, dove le vincenti giocheranno la finale per il primo e secondo posto, mentre le perdenti giocheranno la finale per il terzo e quarto posto sempre con un unico tempo di 30 minuti. La formula di gioco non prevede una fase di qualificazione .

Squadre partecipanti:

Avezzano Rugby

Pol. Paganica Rugby

Sambuceto 2008

Adriatica Rugby Club

PROGRAMMA

16,30 Arrivo delle squadre Check-in presso la segreteria dell’Organizzazione .

16,45 Consegna liste gara e comunicazione abbinamenti.

17,00 Inizio gare con tempi ridotti ( tempo unico di 30 min. intervallo tra gare 5 min. )

18,05 Comunicazione abbinamenti finali terzi e quarto posto e primo e secondo posto.

18,15 Inizio finale per terzo e quarto posto

18,45 Inizio finale per primo e secondo posto

19,45 Premiazioni

20,00 Inizio “Terzo tempo” .

INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione ed eventuali chiarimenti potranno essere contattati i seguenti numeri :

Angelo Cavarocchi 377 1606400

Salvatore Prano 348 6606690

Francesco Santi 334 7603535

E-mail : abpe.oldrugbypescara@federugby.it