Memorial Padre Giuseppe e la Valle del Gogna Gold Race 2023

CASOLI – Grazie all’Asd Guarenna 3.0, entusiasmo ed impegno stanno accompagnando i preparativi del 1°Maggio a tutto ciclismo sulle strade di Guarenna di Casoli. Rispetto allo scorso anno, ad aprire le ostilità al mattino il Memorial Padre Giuseppe, giunto alla 23°edizione e più circoscritto come percorso alla frazione di Guarenna di Casoli. Partenza alle 10:30 degli esordienti primo anno (circuito di 2 chilometri da ripetere 10 volte) e alle 11:30 di scena i ragazzi di secondo anno (sul medesimo anello da ripetere 15 volte).

Tra Casoli e Sant’Eusanio del Sangro, è in programma per il terzo anno di fila la gara allievi Valle del Gogna Gold Race in un circuito di sei giri di 10 chilometri cadauno con partenza alle 15:00. Al termine della gara allievi l’assegnazione della maglia al vincitore della Due Giorni della Val di Sangro sommando i piazzamenti ottenuti con il Trofeo Fantini a Fossacesia.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Sono 207 gli atleti iscritti promiscuamente tra esordienti e allievi in rappresentanza delle seguenti società: Asd Moreno Di Biase, Pedale Teate, Team Go Fast, Pedale Sulmonese, Team Belvedere-Coratti (Abruzzo), Velosport Ferentino, Effetto Ciclismo-Noi Sport, Il Pirata Official Team, Fun Bike, Team Coratti, Vangi Sama Ricambi-Il Pirata, Team Logistica Ambientale-Spezia Bike, Audax Fiormonti, Piesse Cycling Team (Lazio), Pedale Chiaravallese, Civitanova Bike Academy, Potentia-Rinascita, GC La Montagnola, Pedale Rossoblu Picenum, Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci, Rinascita, Costruzioni e Ambiente-MG K Vis, Hair Gallery Cycling Team (Marche), Andria Bike, Team Go Fast Puglia, Il Pirata Sama Ricambi Puglia, Asd 1 Dente in Più, Fusion Bike, Avis Bike Ruvo, Team Fuorisoglia (Puglia), Team Cesaro (Campania), Team Alto Bradano (Basilicata), UC Foligno (Umbria), Amici Superski, Team Cesaro (Campania) e Velo Club Cattolica (Emilia Romagna).

Credit fotografico Bruno Di Renzo per conto di Asd Guarenna 3.0