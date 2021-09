Memorial Giuseppe Fantini – Mario Di Toro a Lanciano: ecco quando

Il 12 settembre ciclismo giovanile protagonista a Contrada Serre di Lanciano con la manifestazione dedicata alla categoria allievi

LANCIANO – Il ciclismo giovanile torna a tenere banco nel territorio frentano e lo fa con una grande manifestazione intitolata alla memoria di Giuseppe Fantini e Mario Di Toro domenica 12 settembre a Contrada Serre di Lanciano riservata alla categoria allievi.

La parte tecnica-organizzativa è affidata all’Asd Moreno Di Biase (con in testa la presidente Moira Di Pasquale e il direttore della scuola di ciclismo, nonché ex professionista, Moreno Di Biase) che da pochi anni svolge un’opera lodevole per la promozione del ciclismo tra bambini e ragazzi, senza trascurare minimamente i preparativi per questa gara concertata assieme a Domenico Fantini, Alessio Di Toro e all’Associazione Culturale e Ricreativa Serre.

Una corsa articolata in sei giri di circa 12 chilometri cadauno (partenza alle 15:30) che contribuisce a tenere vivo il ricordo degli indimenticati Giuseppe Fantini (con un passato tra i professionisti nella stagione 1970) e Mario Di Toro (uno tra i più longevi e storici presidenti del comitato regionale Abruzzo della Federazione Ciclistica Italiana).

Grazie al supporto degli sponsor Fantini in Sella, Di Toro Assicurazioni, Pasticceria Veronese, Ai Viali da Rocco, MDB Technology Mario Di Biase e Pasticceria Andrè Orsogna, lo svolgimento del Memorial darà al territorio frentano nuovi stimoli e un maggiore entusiasmo per portare avanti iniziative dedicate al ciclismo giovanile come quella di domenica prossima.