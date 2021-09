Circolo Tennis Chieti, presentati gli eventi in programma

L’assessore allo Sport Pantalone: “Un vero decollo per la struttura comunale gestita dall’Asd Tennis Chieti”

CHIETI – Negli ultimi anni si è intensificato il lavoro del Circolo tennis Chieti, divenuto un vero e proprio punto di riferimento per l’attività sportiva all’aria aperta nella post pandemia. Stamane in Comune si è fatto il punto sulle attività messe in campo dalla gestione in sinergia con l’Amministrazione comunale. Alla conferenza hanno preso parte l’assessore allo Sport Manuel Pantalone ed Ennio Marianetti, gestore del Circolo.

“Il Circolo tennis Chieti è cresciuto moltissimo e oggi è un luogo aperto alla città, oltre che al tennis di prima fila – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – Per questo abbiamo di buon grado rinnovato la gestione portandola fino al 2030 con proroga di ulteriori 3 anni, che abbiamo deciso affinché i gestori potessero programmare meglio la propria attività e i piani economici sulle strutture. Abbiamo più volte constatato la bontà degli eventi, l’ultimo in ordine di tempo riguarda i campionati under 13 femminili, che oltre a decretare una campionessa italiana, hanno avuto un riscontro anche commerciale e di marketing sulla città. È un aspetto a cui stiamo puntando molto non solo nell’ambito del tennis, ma anche per tutte le presenze e gli eventi sportivi cittadini ospitati dalle nostre strutture. L’Asd Tennis Chieti ha portato avanti anche dei lavori strutturali, con la realizzazione di un’area nuova e votata alla somministrazione e che ha reso gli spazi ancora più completi e adatti a diventare un riferimento per la nostra città e a livello regionale. Lo sport in questo momento di ripresa ha un ruolo di fondamentale importanza anche sul fronte aggregativo, per questo stiamo lavorando molto e sinergicamente con le realtà affidatarie delle nostre strutture, per rendere l’impiantistica sostenibile, fruibile e interamente riqualificata”.

“L’Amministrazione ha dato prova di grande sensibilità nel dare un’ulteriore proroga della gestione che ci consente di poter avere ristori economici e finanziari per gli investimenti fatti – così Ennio Marianetti, a capo dell’Asd Tennis Chieti – La struttura è per noi motivo di orgoglio e belle soddisfazioni, per le competizioni che ospita, l’ultima i campionati under 13 con un livello tecnico altissimo e 90 fra le migliori atlete italiane; per la presenza della Federazione; per la partecipazione anche delle famiglie delle giocatrici che hanno contribuito oltre a divertire anche ad arricchire l’indotto cittadino grazie all’accoglienza ricevuta durante il torneo. La nostra attività è stata in crescendo, i campionati italiani femminili lo scorso anno hanno visto assegnato lo scudetto, siamo giunti alla nona edizione del Torneo Lazzaroni a cui partecipano giocatori da tutta Italia con presenze importanti, dirette sul canale Super Tennis e grande attenzione da parte del mondo tennistico. Importanti anche gli investimenti compiuti sulla struttura comunale, pari a circa 300.000 euro, con la riqualificazione di campi, spogliatoi, impianti di illuminazione e nuovi spazi per la ristorazione. Il nostro obiettivo è quello di fare diventare il Circolo un punto d’incontro non solo per il tennis, ma anche per altre attività culturali e di intrattenimento, perché Chieti va premiata e questa disciplina deve crescere. Abbiamo una scuola tennis importante, svolgiamo proprio per la socializzazione tante attività per alimentare un rapporto di fiducia con l’utenza dei nostri 5 campi, tre scoperti e due coperti dove vogliamo accadano cose tutto l’anno”.