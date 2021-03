MD, inaugurato il tredicesimo punto vendita in Abruzzo: ecco dove

La Buona Spesa trova casa a Montesilvano. La terza apertura dell’anno realizzata grazie ad un’operazione di recupero di spazi industriali

MONTESILVANO – Il 2021 si conferma per MD l’anno della crescita sostenibile: è stato inaugurato oggi il primo punto vendita di Montesilvano (PE), il tredicesimo sul territorio abruzzese, ancora una volta figlio di un’operazione di recupero industriale.

Lo store, situato a via Vestina, in zona semicentrale, prende infatti il posto di una ex fabbrica di marmitte per auto in disuso, bonificata e viva anche grazie al commercio. Una “rinascita” ambientale che si riverbera positivamente anche sull’occupazione, in particolare giovanile: nel nuovo punto vendita sono infatti state assunte 20 persone, età media 35 anni, tutte residenti a Montesilvano o zone limitrofe.

Il punto vendita, che copre un bacino di utenza di circa 5 mila persone, si estende su una superficie di 1.800 mq e conta ben 7 corsie: quasi mille i metri quadri dedicati all’alimentare, con banchi serviti di panetteria, gastronomia, macelleria e un imponente reparto di ortofrutta, da sempre fiore all’occhiello dell’insegna per attenzione alla stagionalità e alla qualità dei prodotti.

Particolarmente rilevante l’offerta delle specialità regionali che si arricchisce e completa con le eccellenze gastronomiche certificate DOP, DOC, e IGP della linea Lettere dall’Italia®, Accanto ai prodotti del territorio e della stagione, trovano ampio spazio le linee Bio e Vivo Meglio pensate per i bisogni specifici di consumatori sempre più attenti alla qualità dei prodotti e alla loro origine, ma che non rinunciano per questo alla convenienza.

Lo store MD sarà aperto da lunedì alla domenica con orario continuato dalle 8,30 alle 21. A disposizione dei clienti un parcheggio da 97 posti auto.