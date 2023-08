MAXXI L’Aquila, gli appuntamenti dal 25 al 31 agosto 2023

Durante il periodo della Perdonanza Celestiniana ci saranno curator’s tour, laboratori per famiglie e per bambini e spettacoli teatrali

L’AQUILA – Una ricca offerta di appuntamenti al MAXXI L’Aquila nei giorni della Perdonanza Celestiniana, uno dei periodi più vivaci e importanti per la città, al quale il museo contribuisce con visite, laboratori e iniziative realizzate in collaborazione con il territorio che vanno ad aggiungersi alle mostre in corso: Marisa Merz Shilpa Gupta visibileinvisibile inaugurata in primavera nelle sale del piano nobile del museo e In Ceramica, focus a cura di Alessandro Cocchieri, con opere di Alberto Garutti, Felice Levini, Donatella Spaziani, H. H. Lim e Gino Sabatini Odoardi, in corso nella Project room.

Venerdì 25 e mercoledì 30 agosto, alle 18, i visitatori potranno scoprire Marisa Merz Shilpa Gupta visibileinvisibile, attraverso il racconto di una guida d’eccezione Fanny Borel, curatrice della mostra con il Direttore del MAXXI L’Aquila, Bartolomeo Pietromarchi.

Due curator’s tour per approfondire il dialogo artistico che prende vita nelle sale di Palazzo Ardinghelli attraverso circa 50 opere di due indiscusse protagoniste dell’arte contemporanea: Marisa Merz (Torino, 1926 – 2019) – unica rappresentante femminile dell’Arte Povera e riferimento della scena artistica italiana dalla fine degli anni Sessanta, Leone d’oro alla carriera nel 2013 – e Shilpa Gupta, (Mumbai, 1976) una delle artiste più importanti della sua generazione a livello internazionale, con presenze in molte delle più prestigiose manifestazioni e musei nel mondo.

I lavori delle due artiste, posti in relazione dai curatori, propongono una riflessione sui temi del visibile e dell’invisibile, dell’immagine e della parola, del politico e del filosofico attraverso due mondi, l’Oriente e l’Occidente, e due epoche diverse.

Il Curator’s tour con Fanny Borel ha un costo di 5 euro più biglietto ridotto al Museo. Prenotazione online compilando il form disponibile sul sito maxxilaquila.art.

Domenica 27 agosto alle 17 ulteriore possibilità di scoprire la mostra con la visita guidata Alla scoperta del MAXXI L’Aquila. €5 su prenotazione o fino a esaurimento posti più acquisto del biglietto di ingresso ridotto al Museo.

Sabato 26 agosto le Sale del MAXXI L’Aquila ospitano invece l’iniziativa “I sabato del merletto”, promossa dall’Associazione “Il Miracolo Bianco delle Mani” dell’Aquila. I visitatori del museo potranno assistere alla realizzazione di alcune creazioni artistiche espressione di comunità provenienti da tutta Italia, ciascuna specializzata in una particolare lavorazione, e potranno cimentarsi in prima persona nell’arte del merletto, affiancati dagli esperti. Il progetto nasce nell’ambito della Mostra itinerante voluta dal Ministero della Cultura, avviata nel 2022 a Venezia con “I venerdì del Merletto”. A questo appuntamento, il terzo dei cinque previsti al MAXXI L’Aquila tra giugno e ottobre, parteciperanno i gruppi di Chiavari, Bologna, San Sepolcro, Umbria e Salento, oltre a quello aquilano.

Martedì 29 agosto alle 17 in programma Nati al MAXXI – Viaggi oltre i confini laboratorio per famiglie con bambini da 0 a 3 anni realizzato in collaborazione con l’Associazione Nati nelle Note. Un’esplorazione del Museo diversa dal solito che fonde musica e movimento con le opere d’arte in mostra, creando magici momenti di contemplazione e ascolto per i più piccoli e le loro famiglie. Il costo per la partecipazione è di €15, comprensivi di biglietto d’ingresso al Museo per l’adulto accompagnatore, prenotazione obbligatoria tramite form online.

A seguire, ancora un appuntamento per il mese di agosto: giovedì 31 alle 21 il MAXXI L’Aquila presenta, in collaborazione con Teatro Zeta, lo spettacolo dEVOLUTION di Rolando Macrini con Manuele Morgese e Jared Mcneill (ingresso libero fino a esaurimento posti).