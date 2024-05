Dal 19 al 25 maggio si svolgerà a Tagliacozzo l’XI edizione dell’”International Residential Course on Drug Resistant Epilepsies”

TAGLIACOZZO – I maggiori esperti mondiali nel campo dell’epilessia si riuniranno a Tagliacozzo, dal 19 al 25 maggio, in occasione dell’XI edizione dell’”International Residential Course on Drug Resistant Epilepsies”, organizzato dall’IRCCS San Raffaele di Roma e dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

L’evento, che punta ad ampliare le conoscenze sulle epilessie resistenti ai farmaci per costruire una rete di giovani neurologi e neuropsichiatri provenienti da tutto il mondo, sarà guidato da due luminari italiani del settore: il Prof. Federico Vigevano, Direttore del Dipartimento delle Disabilità dell’età evolutiva del Gruppo San Raffaele, e il Dott. Nicola Specchio, Responsabile dell’Unità Complessa di Epilessia e Disturbi del Movimento presso l’Ospedale del Bambino Gesù.

Il programma scientifico affronta le caratteristiche fenotipiche e genetiche delle forme più gravi di epilessia, le varie tipologie di crisi analizzate con la Video-EEG, i trattamenti con i nuovi farmaci anticrisi, le terapie alternative come il trattamento chirurgico e la neuro-stimolazione. Questi solo alcuni degli argomenti che verranno approfonditi durante il corso, che vanta il sostegno di ILAE (International League Against Epilepsy), EpiCARE (rete ERN dedicata all’epilessia) e LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia).

A parteciparvi ben 32 “studenti” neurologi e neuropsichiatri, provenienti da diverse nazioni e già impegnati nel campo dell’epilessia. Dal respiro internazionale anche il corpo docente: nella cornice dell’antico Chiostro di San Francesco – messo a disposizione dal sindaco del borgo abruzzese Vincenzo Giovagnorio – si incontreranno infatti i più importanti epilettologi che saranno impegnati in conferenze, lezioni frontali e discussioni interattive su casi e/o tutorial specifici. Tra questi vi è la prof.ssa Helen Cross, presidente dell’ILAE, ed il prof. Matthew Walker, presidente di ILAE Europe, provenienti da Londra e la prof.ssa Ingrid Sheffer ed il prof. Emilio Perucca, provenienti da Melbourne.