La 21enne Vivian La Penna Miss Mondo Italia Abruzzo 2024

Modella e fotomodella di San Salvo, rappresenterà l’Abruzzo a Gallipoli dal 1 al 16 giugno assieme alle altre quattro semifinaliste

MONTESILVANO – Montesilvano, ha ospitato la Finale Regionale di Miss Mondo Italia 2024 all’interno del Centro Commerciale Porto Allegro domenica 12 maggio, organizzata dalla NOLEGGIO OK di Fabrizio D’Addazio mandataria del concorso Miss Mondo per le regioni Abruzzo, Marche e Molise in collaborazione con l’AssoE20 Produzioni rappresentata da Camillo Del Romano che ne ha curato la regia e tutta l’organizzazione dell’evento unitamente a Carla D’Addazio.

Le miss in gara oltre alle tradizionali uscite del concorso in divisa ed abiti eleganti sono state protagoniste di momenti moda con le attività del centro commerciale.

La giuria presieduta dal documentarista e regista Alessio Consorte è stata composta da Maria Assunta Martino, Aliia Bikaeva, Sandra Di Muro, Alessandra Morena, Maria Et Tebraoiu, Aurora Ricciutelli, Francesco Nardone, Maurizio Colangeli, Mario Veronesi, Maurizio Molinari, Mariano Fasciani e Raul Vaccaro.

Gli stessi giurati hanno avuto un arduo compito nello scegliere le 5 semifinaliste che andranno a rappresentare l’Abruzzo alla Finale di Gallipoli (Le) dal 1 al 16 giugno, inoltre hanno designato la vincitrice assoluta e fascia e coroncina di Miss Mondo Abruzzo 2024 è stata vinta da Vivian Lapenna 21 anni di San Salvo (Ch) modella e fotomodella con i suo 175 cm di altezza, mora, studentessa nella facoltà di Medicina a Chieti, con la passione per la recitazione, Vivian non è nuova a competizione di bellezza ed in passato è stata già vincitrice nazionale di altri concorsi di bellezza.

Le altre Semifinaliste nazionali sono: Nazaret Marzoni 17 anni di Fermo (Fm), Luciana Di Cesare 17 di Pratola Peligna (Aq), Ludovica Vecchiotti 18 anni di Vasto (Ch). Sophia Galasso 17 anni di Francavilla al mare (Ch), un altro titolo di semifinalista nazionale che va ad unirsi alle suddette è stato aggiudicato con il voto dal web ad Alehandra Krasimirova 18 anni di Corvara (Pe).

Sono state assegnate altre fasce nel corso della serata: Miss Graf Color vinta da Illiana Milillo 20 anni di Montesilvano (Pe), Miss Porto Allegro vinta da Alma Sofia Silva Pulido 24 anni di Giulianova (Te).

La conduzione della serata affidata alla bravissima Antonella Ciocca , mentre il pubblico è stato allietato con la voce della bravissima cantante Benedetta Cacciatore, ed emozionante è stato il momento della sfilata dei bambini che ha fatto da cornice ad una bell’evento di moda e bellezza con le ovazioni ed applausi del numero pubblico presente, le foto curate da Tommaso Uliva, back-stage e coreografie curate da Giorgia Masciulli e Valentina Morelli , musiche di Francesco Rosato, elaborazione dati Valerio Memmo, alla logistica e service Federico e Riccardo Sichetti, Andrea Florindi e Roberto Pignatelli.

Le altre miss in gara sono state: Ylenia Ciccocioppo ,Nicoletta Leo, Sabrina Terrenzio, Sofia Rinella, Martina Rapposelli, Shanti Bianchi, Samyra Russi, Jassmine Frincu, Roberta Mancini, Luisa Cozzolino, Alessia Papalino, Marta Bronzo, e Nataliya Dyedkova.