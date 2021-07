Maxi schermo e Palazzo Farnese tricolore per Italia-Inghilterra

CAMPLI – Campli, uno dei borghi più belli d’Italia, si prepara a vivere la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. In piazza Vittorio Emanuele II sarà installato un ledwall da 4×3 metri da cui sarà possibile assisterete alla partita degli Azzurri. Per l’occasione, il centro storico del borgo, in particolare Palazzo Farnese, l’edificio civico più antico d’Abruzzo, sarà vestito di tricolore.

“Ci stringiamo attorno alla Nazionale di calcio, in un grande momento di condivisione, ma anche di speranza e ripartenza per tutti. E lo facciamo nel rispetto delle norme anti-Covid” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli.