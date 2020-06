Matteo Salvini a Vasto, incontro a La Vastese il 26 giugno

VASTO – Domani, venerdì 26 giugno alle ore 17.30, il segretario federale della Lega Matteo Salvini, accompagnato dal segretario regionale on. Luigi D’Eramo, sarà a Vasto presso La Vastese in via Ciccarone 98 per incontrare amministratori e simpatizzanti.

L’INCONTRO AD AVEZZANO

Queste le dichiarazioni rilasciate da Salvini ad Avezzano: “Servono voucher in agricoltura e nel turismo, quindi lavoro pulito a tempo giustamente retribuito altrimenti si agevola al lavoro nero. Gli immigrati regolari e per bene sono i benvenuti in Abruzzo e in tutta Italia, il problema è l’aggressione al carabiniere che dimostra che i delinquenti non hanno colore però tra gli immigrati purtroppo ce ne sono parecchi”.