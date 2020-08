“Matrimoni impossibili”, Silvio Luciani protagonista al reality di Real Time

L’hair stylist di Lanciano con il suo staff si occuperà delle acconciature e del trucco degli ospiti del programma in onda dal 9 al 16 agosto tutti i giorni alle 9.50

LANCIANO – Ancora un’esperienza televisiva per Silvio Luciani, l’hair stylist di Lanciano che ha già calcato diversi palcoscenici e passerelle vip. Domenica 9 agosto ore 9.50 e il 16 agosto alla stessa ora, su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, andranno infatti in onda le prime cinque puntate del format televisivo “Matrimoni Impossibili”, una novità imperdibile per tutti coloro che desiderano sposarsi e credono ancora nell’amore.

Silvio Luciani e il suo staff si occuperanno delle acconciature e del trucco degli ospiti del programma, alcune coppie che, per motivi diversi, hanno dato vita ai loro matrimoni impossibili.

Il format è tutto Made in Italy, compresa l’ideazione.

Produttori, autori e interpreti, ma anche ideatori del format sono infatti Roberto Ferrari, noto speaker radiofonico di Radiodeejay, con la moglie Simona Rosito, imprenditrice della Green Economy, già nota per avere conseguito nel suo settore il Premio 100 Eccellenze italiane a Montecitorio. E con loro il piccolo Mario Di Pumpo, figlio di Simona.

Il tema di questa nuova trasmissione Tv sarà un grande riscatto e una grande vittoria dell’amore sulla cattiveria e l’odio.

Tanti gli ospiti e i partner a partire da Regina, Davide de Marinis, Cecilia Gayle e tanti tanti altri ospiti noti.

Una nuova esperienza per Silvio Luciani, dunque, dopo le innumerevoli presenze a Sanremo e in molti altri spettacoli e show televisivi: dal reality show “Professione LookMaker”, a varie edizioni del “Concerto di Natale” nello splendido scenario dell’Aula Paolo VI – Città del Vaticano, andato in onda su Canale 5, grazie alla collaborazione che da diversi anni lo vede al fianco del famoso parrucchiere Sergio Valente e del Team Premio Sergio Valente. Ha anche partecipato a diverse sfilate e premi sia in Italia che all’estero.

“Come sempre – commenta Luciani – mi sono gettato in questa nuova esperienza con determinazione ed entusiasmo e con la collaborazione del mio infaticabile e insostituibile staff, che mi affianca e mi supporta in tutte le mie esperienze”.